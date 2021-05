Svoboda: mulle meeldivadki väljakutsed

Eesti laskesuusakoondise uus peatreener Fjodor Svoboda on olnud Otepääl kõigest kaks päeva. Olümpiahooajal uue töö alustamine on laskesuusamaailmas tavatu, ent Svoboda ütles, et talle meeldivadki keerulised väljakutsed.

"Jah, see on keerulisem, aga see oli üks põhjuseid, miks mulle pakkus huvi praegu Eestis töötada. Mu senine töö erinevas vanuses sportlastega oli väga huvitav ent see ei olnud nii raske. Uus töö on piisavalt raske ja see on hea," ütles Svoboda ERR-ile.

Uue peatreeneri sõnul ei ole mõtet planeerida tulemuse, ta soovib näha järk-järgulist protsessi. "Ma ei taha öelda, et soovime mingit kindlat kohta. Võimatu on planeerida tulemust, võimalik on planeerida taset. On olemas lähtepunkt. Loomulikult on sportlased ka enne mind treeninud siinsete treeneritega. Muidugi tahaks teha paremini. Mitte natuke paremini vaid maksimumi. Ma ei tahaks neid tulemusi sõnadesse panna," ütles peatreener.

Eelmise hooaja Eesti parim laskesuusataja Tuuli Tomingas Svoboda grupiga ei liitu, vaid loob eratiimi, mille juhendajaks on eelmise koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Ma arvan, et me kohtume paari päeva pärast tema treeneriga, kes teda ette valmistab. Kui juba on erinevad lähenemisvõimalused, siis miks mitte seda kasutada. Ma ei pea individuaalset lähenemist olümpiahooajaks halvaks. Ükskõik milline on tema ettevalmistuse programm, on kõige tähtsam, et oleks emotsionaalne tasakaal, enesekindlus, motiveeritus. See on juba suur asi," ütles Svoboda.

"See pole minu jaoks probleem. Kui Tuuli töötab oma programmi järgi, siis meil on kvalifikatsioonivõistlused pääsemaks MK-sarja. Kõik jätkavad MK-sarjas ühtse võistkonnana. Ettevalmistusfaasis on individuaalne lähenemine normaalne," lisas treener.