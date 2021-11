Norwich vallandas pärast hooaja esimest võitu peatreeneri

Norwich sai võõrsil 2:1 jagu Brentfordist, võidu toonud teise värava lõi Soome koondislane Teemu Pukki.

Farkest sai Norwichi peatreener 2017. aasta mai lõpus. Kahel korral on Norwich tema käe all võitnud esiliiga ja tõusnud Premier League'i, kuid kõrgliigas ollakse endiselt raskustes. Tänavu on nüüd 11 mängust kirjas üks võit, kaks viiki ja kaheksa kaotust.

"See polnud kerge otsus," ütles klubi spordidirektor Stuart Webber. "Tean, kui väga Daniel ja tema meeskond tahtsid sel tasemel läbi lüüa, aga tunneme, et nüüd on õige aeg anda meile võimalus püüda Premier League'i jääda."

Norwich on viie punktiga viimasel ehk 20. kohal, viis punkti on ka eelviimasel real paikneval Newcastle Unitedil. Samuti väljalangemistsoonis oleval Burnleyl on kaheksa punkti.

Farke on juba neljas Premier League'i peatreener, kes on sel hooajal töö kaotanud – Watford loobus Xisco Munozest, Newcastle Steve Bruce'ist ja Tottenham Hotspur Nuno Santost.