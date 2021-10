Kaspar Sula lõpetas karjääri: elu mängis kaardid praegu hästi ette

"Kuna lihtsalt elu mängis praegu kaardid nii hästi ette ka, siis oli tark seda kasutada," rääkis ERR-ile Sula. Olen nüüd Jaan Poska gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetaja ja tegelikult võib öelda, et kehalise või spordi õpetamine on olnud kogu aeg asi, mida ma olen tahtnud teha."

Aerutamise juurde suhteliselt hilja, 15-16-aastaselt jõudnud Kaspar Sula tõusis Eesti esinumbriks ning võitis kamaluga Eesti meistritiitleid. Sel teekonnal olid tema kõige olulisemad treenerid Henn Hollo ja Peeter Becker. Praegu on Sula kahe lapse isa ning tippspordist loobumise tingivad eelkõige elulised põhjused. Sportlasteel kogetust hindab ta kõrgelt arengut.

"Ma arvaks, et kõige eredam on see, kui me kohe minu esimestel maailmameistrivõistlustel Kaarel Aluperega kahesüsta 500 meetris sõitsime ennast A-finaali. Olime maailma üheksandad. See päris märgiline," meenutas Sula. "Kahjuks medaleid ei õnnestunud lõppkokkuvõttes suurtel tiitlivõistlustel võita, aga seal lähedal ma olin ikkagi püsivalt."

Sula nõustub, et just kahesüst koos Aluperega omas rahvusvahelises konkurentsis suurt potentsiaali. Hiljem ühesüstal võisteldes oli parim võimalus Tokyo OM-piletit teenida 2019. aasta MM-il. Paraku jättis sooritusele tugeva jälje otsustaval perioodil saadud seljavigastus.

"Olümpia on selles mõttes ülim sportlase jaoks. Sinna pääseda on mõnel alal lihtsam, võib-olla mõnel teisel keerulisem. Aga aerutamisega tegelema hakates ma ju teadsin seda kõike ette. Ja tegelikult ma ütleks, et võib-olla üks õige sportlane oskab sellega arvestada."

Kooliõpetaja ameti kõrvalt teeb Sula siiski edasi ka aerutamistreeneri tööd.