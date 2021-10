Dortmund võitis ja tõusis Bundesliga liidriks

Dortmundi viis kohtumise 3. minutil juhtima meeskonna kapten Marco Reus. Teisel poolajal realiseeris penalti Dortmundi kasuks Erling Haaland ja viis kodumeeskonna 2:0 juhtima.

87. minutil lõi Mainzi auvärava Jonathan Burkhardt. Kohtumise lõppseisu vormistas taaskord Haaland, kes teise poolaja lisaminutitel tegi seisuks 3:1.

Erling Haaland on käesolevat hooaega alustanud hirmuäratavas tempos. Bundesligas on norrakas löönud kuue mänguga üheksa väravat. Kokku on Haaland sel hooajal löönud kõikide sarjade peale üheksa mänguga kolmteist väravat.

Võiduga tõusis Dortmund Bundesliga tabeli liidriks. Dortmundil on kaheksa mänguga kogutud 18 punkti, tiitlikaitsja Müncheni Bayern hoiab 16 punktiga teist kohta. Bayern mängib pühapäeval liigatabelis kolmandal kohal oleva Leverkuseniga.

Eelmisel hooajal Bundesligas teise koha saavutanud RB Leipzig mängis 1:1 viiki SC Freiburgiga. Leipzigu viis 32. minutil juhtima Rootsi koondislane Emil Forsberg, teisel poolajal viigistas kohtumise Freiburgi ründaja Jeong Woo-yeong.

Freiburg on Bundesligas neljandal kohal, kaheksa mänguga on klubi kogunud 16 punkti. Leipzig tõusis viigiga kaheksandale kohale ning on kogunud 11 punkti.

Tulemused:

Dortmundi Borussia - Mainz 05 3:1

SC Freiburg - RB Leipzig 1:1

Berlini Hertha - Eintracht Frankfurt 2:1

FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 1:0