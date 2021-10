Haaland ei pruugi vigastuse tõttu enne järgmist aastat mängida

Norra koondise ja Dortmundi Borussia ründajat Erling Haalandit on viimastel nädalatel kimbutanud puusavigastus, mis võib mängija sundida mitmekuulisele vigastuspausile.

Dortmundi Borussia laupäevases võidumängus Bielefeldi Arminia vastu ei teinud kaasa Dortmundi staarmängija Erling Haaland. Norrakat on viimastel nädalatel kimbutanud mitu vigastust.

Septembri lõpus ja oktoobri alguses ei teinud Haaland kaasa Dortmundi ega Norra koondise kohtumistes. Toona häiris ründajat reielihase vigastus, kuid oktoobri keskel tegi kaasa Dortmundi kohtumises Mainzi vastu.

Mainzi vastu lõi Haaland Dortmundi võidumängus ka kaks väravat, ent paar päeva hiljem teatas Saksamaa klubi, et ründeässa kimbutab puusavigastus ning Haaland peab palliplatsilt paar nädalat eemal olema.

Esmaspäeval avaldas Saksamaa väljanne Bild, et Haalandi puusavigastus on arvatust tõsisem ning ründajat võib ees oodata mitmekuuline vigastuspaus.

Esialgsete andmete kohaselt on Haaland sunnitud vigastusest taastuma kuni aasta lõpuni, mis tähendab, et tõenäoliselt on norrakat tagasi oodata alles jaanuari keskel, kui lõpeb Bundesliga talvepaus.

Sel hooajal on Haaland mänginud hirmuärataval tasemel. Kuues Bundesliga kohtumises on ründaja löönud üheksa väravat. Kokku on sel hooajal Haaland suutnud kümnes kohtumises lüüa kolmteist väravat ja anda ka neli väravasöötu.