Käit: mängijad said ise vaheajal aru, et niimoodi ei saa

"Teine poolaeg hea, esimene jama," võttis Käit mängujärgses intervjuus ERR-ile kohtumise lühidalt kokku.

"Mängijad said ise aru, et mängu algus oli halb. Kaotasime kõik duellid ja teised pallid. Treener küll muutis natuke, aga mängijad said ka ise aru, et niimoodi mängida ei saa, tuleb kõvasti juurde panna."

"Teisel poolajal olime kohe esimestest minutitest aktiivsed, asjad hakkasid õnnestuma. Kindlasti tundis Wales survet," lisas Käit.

"Tulime kahte kodumänguvõitma, Valgevene saime võetud, aga tegelikult tulime ka Walesi võitma," jäid Käidile oktoobrikuistest mängudest kahetised tunded.