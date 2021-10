Hein: kahju, et siit midagi kätte ei saanud

"Raske mäng, Wales on kõva vastane," kinnitas intervjuus ERR-ile Eesti esiväravavaht Karl Jakob Hein. "Nad tulid siia võidu järele ja me proovisime ka ikkagi kolme punkti saada, aga kahjuks ei tulnud."

Kuu aega tagasi võitles Eesti Cardiffis Walesi vastu välja väravateta viigi. "Nende kodumängus oli neil võib-olla isegi rohkem võimalusi. Siin said nad esimesel poolajal päris palju mängu kontrollida, kuid teisel mitte nii palju," ütles puurivaht.

"Lõppkokkuvõttes on väga kahju, et me siit midagi kätte ei saanud," sõnas Hein. "Kõige tähtsam on võistkonna punktid ja võitlus."