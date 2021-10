Häberli: Walesiga võõrsil viigistamine ei olnud kokkusattumus

Kaks täiesti erinevat poolaega, mida vaheajal muutsite?

Rääkisime vaheajal, et me polnud esimesel 15 minutil mänguks valmis. Meil olid probleemid, pärast 25. minutit oli parem. Peame sellest rääkima. Teine poolaeg oli väga hea.

Mis ja millal juhtus Konstantin Vassiljeviga?

Tal oli soojendusel probleem lihasega ja me ei tahtnud riskida. Kahjuks pidime enne mängu tegema vahetuse.

Kaks valikmängu, teenisite kolm punkti ja täna mängisite hea kohtumise. Kas oktoober oli hea kuu?

Jah, arvan küll. Muidugi oleme pettunud, kaotus valmistab alati pettumust. Teisel poolajal oli meil palju võimalusi väravaid lüüa. See on Wales, nad on raskeks vastaseks. Võõrsil nendega tehtud viik ei olnud kokkusattumuseks. Täna näitasime, et kui olla 90 minutit valmis, võime asju õigesti teha.