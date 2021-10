Prantsusmaa võiduvärav tekitab Hispaania koondislastes tuska

"See [Mbappe värav - toim.] oli ilmselge suluseis. Kohtunik ütles mulle, et ma proovisin palli mängida. Mida ma peaksin selles olukorras tegema? Astuma kõrvale ja laskma Mbappel joosta? Järelikult, kui selline on reegel," rääkis Hispaania koondise kaitsja Eric Garcia Hispaania väljaandele El Chringuito.

Garciaga nõustus koondisekaaslane ja mängu parimaks mängijaks valitud poolkaitsja Sergio Busquets. "Meile tundus väljakul, et teine värav tuli suluseisust. Kohtunik ütles meile, et Eric Garcia püüdis mängida palli ja seetõttu suluseis ei lugenud. Siin pole mingit loogikat. Ta proovis lihtsalt pallile jala vahele saada, aga ta ei mänginud seda ja kaotas selle üle kontrolli," rääkis Busquets.

Interesting application of offside in the #UEFANationsFinal for Kylian Mbappe's winner.



It's a decision which is correct in law to allow the goal, but one which many will feel should be disallowed in the spirit of the game.



Mbappe is clearly offside when the pass is played. pic.twitter.com/OWC7lUK0OT