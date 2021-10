Anna Levandi: oleme suve jooksul teinud tohutu töö

Eva-Lotta Kiibus sai naiste üksiksõidus 202,04 punktiga seitsmenda koha ja püstitas uue isikliku rekordi. Arlet Levandi tuli Espoos toimunud Finlandia Trophy võistlusel seitsmendale kohale punktisummaga 222,61 ning samuti püstitas nii lühikavas kui ka vabakavas uue isikliku rekordi.

"Need rekordid, mis sel nädalavahetusel tehti näitasid, et oleme suve jooksul teinud tohutu töö. Koreograafia, sõiduoskused, presentatsioon - kõikide nende asjadega oli võimalik väga palju tegeleda ja andis lõpuks mõlemale suure boonuse võrreldes eelmise hooajaga. Nende sõidutase on järsult tõusnud, mis on meeldiv," kommenteeris Kiibuse ja Levandi esitusi Anna Levandi.

"Meeldis väga, et Eva-Lottale tulid üheksad. 9,75 on praktiliselt maksimum. Arletil tuli ka üheksa punkti. See on juba väga kõrge tase. Mulle meeldis, kui Ameerika kohtunikud ja Kanada kohtunikud tulid isiklikult meie sportlastele oma vaimustust avaldama. See rõõmustab," lisas Levandi.

"Arleti viimased neli võistlust on olnud väga stabiilsed ja on näha, et ta on selles maailmas vastu võetud ja hinnatud. Arleti stabiilsus on andnud kohtunikele julguse hinnata teda nii nagu ta väärib," märkis Anna Levandi.

Vaata videost täispikka intervjuud Anna Levandiga.