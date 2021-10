Arlet Levandi: sel suvel töötasin palju ja see tasus ära

"Ausalt öeldes läks nii nagu plaanitud. Treenisin kõigest väest, et esitused oleksid puhtad ja enam-vähem nii läks. Trenn tasus ära, publikule ja kohtunikele meeldis, see on tähtis," rääkis Arlet Levandi.

"Tehniline osa jäi samasuguseks, aga punkte tuli juurde just presentatsiooni eest. Publikule minu esitus meeldis ja seda oli näha. Pärast sain kohtunikelt ka paar positiivset sõna," lisas Levandi.

"Kui võrrelda, kuidas ma varasematel suvedel ja sel suvel treenisin, siis on väga suur vahe. Sel suvel töötasin palju, pingutasin maksimaalselt ja see tasus ära. Nüüd teen edaspidi samamoodi trenni. Selleks, et võistlustel tuleks 100 protsendiliselt kõik välja, peab trennis andma 150 protsenti. Stabiilsuse nimel peab ennast piitsutama," märkis Levandi.

Vaata videost täispikka intervjuud Arlet Levandiga.