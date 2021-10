Kiibus jäi Finlandia Trophy lühikavas napilt alla isiklikule rekordile

Eesti iluuisutajad löövad sel nädalavahetusel kaasa Espoos toimuval võistlusel Finlandia Trophy. Eva-Lotta Kiibus on lühikava järel kaheksandal kohal.

Kiibus kogus laupäeval lühikava eest 64,53 punkti, mis jääb vaid 0,84 punktiga alla tema aasta eest Budapestis püstitatud isiklikule rekordile.

Lühikava järel juhib naiste üksiksõitu venelanna Jelizaveta Tuktamõševa 81,53 punktiga, talle järgnevad kaasmaalannad Aljona Kostornaja (78,61) ja Kamila Valijeva (74,93), Kiibus on kaheksas. Kaasa lööb ka Nataly Langerbaur, kes teenis lühikava eest 43,13 silma ja on sellega 25. kohal.

Laupäeval olid võistlustules ka Eesti jäätantsijad Aleksandra Samersova - Kevin Ojala, kes said rütmitantsu kava eest 50,26 punkti ning on sellega 16. ehk eelviimasel kohal. Liidriteks on neljakordsed maailmameistrid Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron 85,58 punktiga.