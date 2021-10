Meeskonna üle õnnelik Häberli: see on teenitud võit!

Palju õnne! Ilus ja teenitud võit. Kas kõik läks plaanipäraselt?

Olen esituse ja tulemuse üle väga õnnelik. Meil oli palju võimalusi väravaid lüüa ja see võit on teenitud.

Ainuke kriitika ongi ehk see, et meil oli palju võimalusi ja me raiskasime neid. Miks see juhtus?

Me ei ole ilmselt harjunud [võimalusi teenima]! Muidugi peaksime karistusalas paremini realiseerima, aga lõime kaks väravat ja hoidsime värava puhtana. Olen värava löönud Sergei ja kogu meeskonna üle väga õnnelik!

Nagu ütlesite, me ei ole ehk võimaluste löömisega harjunud, me ei saa väga tihti mängida nii, nagu tegime täna. Hoidsime palli, domineerisime mängu, ründasime. Mis on see, mida saab siit mängust Walesi kohtumisele üle kanda?

Kõige tähtsam on see, et oleme taas konkurentsis, sest nemad viigistasid! Ootamse seda mängu väga, on fantastiline nende vastu mängida. Nüüd on [Henri] Anier ja [Vladislav] Kreida kaartidega väljas, peame tegema muudatusi. Muidugi võtame siit kaasa palju usaldust ja enesekindlust.

Teile isiklikult on need esimesed kolm punkti valiksarjas rahvuskoondise peatreenerina. Kuidas see tundub?

Väga hästi, see on fantastiline!