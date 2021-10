Vassiljev: tahe väravat lüüa oli väga suur

"Võiduga peame rahul olema! Esimesel poolajal ei löönud kahjuks oma võimalusi ära, aga lõppkokkuvõttes on tähtis, et teisel lõime ja võitsime," rääkis Vassiljev kohtumise järel ERR-ile.

"Väga suur tahe oli väravat lüüa. Oli väga tähtis, et vastastele ei andnud väga palju võimalusi, mõned olid, aga saime kaitses hakkama. Mingil hetkel pidi see värav tulema ja tuli kaks. Arvan, et me ei pea praegu palju kurtma."

MM-valiksarja kolme kaotusega alustanud Eesti on kahe viimase mänguga teeninud neli punkti ja nii pääseti reedel ka grupi viimasest kohast. Võit oli koondisele valiksarjades esimene üle nelja aasta.

"Me peame minema samm-sammult edasi, vaikselt enesekindlust koguma, et teistes mängudes veel parem olla. Ma arvan, et see on võimalik, nendel meestel on potentsiaali veel rohkem," sõnas Vassiljev.

Järgmisena kohtub Eesti esmaspäeval Walesiga, kes tuleb Eestisse ilma oma tähtmängija Gareth Bale'ita. Vassiljevi sõnul on oodata sarnast mängu kuu aega tagasi Cardiffis nähtule, kui lepiti väravateta viiki.

"See, et Bale ei tule, ei tähenda, et Wales oleks kuidagi nõrgem meeskond. Peame hästi taastuma ja olema valmis raskeks lahinguks," kinnitas koondise kapten.