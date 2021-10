Londoni Chelsea'i tõusis Premier League'i liidriks

Chelsea eest lõi avavärava Trevoh Chalobah, kes viis 9. minutil suurklubi juhtima. 66. minutil realiseeris Southamptoni kasuks penalti meeskonna kapten James Ward-Prowse ja viigistas kohtumise 1:1 seisule. Paraku sai Southamptoni kapten kõigest 16 minutit hiljem punase kaardi ja Southampton pidi ülejäänud kohtumise mängima arvulises vähemuses.

Eelise kasutas Chelsea'i ka ära ning 84. minutil viis Saksamaa koondislane Timo Werner Chelsea'i juhtima. Viis minutit hiljem skooris Ben Chilwell Chelsea'i kolmanda värava ja kindlustas 3:1 võidu.

Võiduga tõusis Chelsea'i Premier League'i liidriks. Seitsmest kohtumisest on suurklubi kogunud 16 punkti, vahe teisel kohal oleva Liverpooliga on kaks punkti. Liverpool on ühe kohtumise vähem mänginud ja võidu korral läheb Jürgen Kloppi juhendatav meeskond taas Premier League'i esikohale, ent selleks peab Liverpool pühapäeval alistama tiitlikaitsja Manchester City.

Londoni Arsenal mängis võõrsil 0:0 viiki Brighton & Hove Albioniga. Arsenal tõusis liigatabelis üheksandale kohale, Brighton tõusis viiendale kohale.

Leeds United sai laupäeval hooaja esimese võidu, kui koduväljakul alistati Watford 1:0 Kohtumise ainsa värava lõi Leeds'i kaitsja Diego Llorente.

Hooaja esimese punkti sai liigatabelis viimasel kohal olev Norwich City, kes mängis 0:0 viiki 18. kohal oleva Burnley'ga.

Tulemused:

Chelsea - Southampton 3:1

Leeds United - Watford 1:0

Burnley - Norwich City 0:0

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 2:1

Brighton - Arsenal 0:0

Manchester United - Everton 1:1