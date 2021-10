USA jalgpalliklubi vallandas seksuaalse ahistamise tõttu peatreeneri

USA naiste jalgpalliliigas mängiv North Carolina Courage teatas reede varahommikul, et vallandas naiskonna peatreeneri Paul Riley seksuaalse ahistamise ja ebasobiva käitumise tõttu.

Ühtlasi teatas USA jalgpalliliit, et peatas Riley treenerilitsentsi.

Väljaande The Athleticu kohaselt seksuaalselt ahistas ja eksponeeris ebasobivat käitumist Riley mitmetele North Carolina Courage'i naiskonna mängijatele. Nende seas rääkisid avameelselt Riley tülgastavast käitumisest Mana Shim ja Sinead Farrelly.

The Athleticu artiklist ilmnes, et Riley saatis mängijatele pilte oma suguelundist, sundis mängijaid omavahel suudlema ning oli seksuaalvahekorras mitme enda naiskonna mängijaga. Samuti kutsus Riley mängijaid enda juurde, et "vastaseid skautida", ent võõrustas külla tulnud mängijaid aluspesu väel ja tegi seksuaalse alatooniga kommentaare mängijate figuuri kohta.

Ühtlasi ilmnes, et Riley ebasobiv käitumine on probleemiks olnud juba viimased kümme aastat ning seksuaalset ahistamist on varem esinenud mitmes Riley juhendatud meeskonnas.

Riley ise ei võtnud süüdistusi omaks.

North Carolina Courage nimetas võistkonna ajutiseks peatreeneriks senise abitreeneri Sean Nahasi.