Naaris: minu tehtule alaealiste tüdrukute suunas pole õigustust

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, kuidas Naaris oli saatnud 2016. aastal 14-aastastele tüdrukutele endast alastipilte ning õhutanud neid seksuaalvahekorda astuma.

"Tunnistasin toona vastavatele uurimisorganitele ja tunnistan ka praegu oma eksimusi ning olen selle probleemiga kirjeldatud sündmustele järgnenud perioodil ka tegelenud. Läbisin kaasatud asutuste poolt ettekirjutatud protsessid ning saan käsi südamel öelda, et alaealistega suhtlemisel ei ole selliseid asju enam kunagi ette tulnud. Seda enam tuli minu jaoks üllatusena eile-täna organiseeritud meediakajastus," kirjutas Naaris neljapäeva õhtul.

"Veelkord, ei ole ühtegi õigustust minu poisikese aruga tehtule alaealiste tüdrukute suunas. Küll aga olgu siinkohal rõhutatud, et kõnealused juhtumid olid minu ja alaealise tüdruku omavahelise flirtimise käigus intiimse alatooniga veebisõnumite/piltide saatmine ning mitte mingil tasandil mõjuvõimu omava isiku poolt teise isiku füüsiliselt ahistamine ega seksuaalselt ära kasutamine."

"Samuti olen oma tegude eest kandnud vastutust läbi otsese häbitunde kolleegidele igapäevaselt otsa vaatamisel ja veelgi enam, kui puudutatud isikutelt isiklikult vabandust palusin," jätkas Naaris. "Sellest tulenevalt suunasin järgneval viiel aastal kogu oma energia FC Elva ja noorte spordi arengusse, et vähekenegi tehtut heastada ning olen sel teel kindlasti nii mõnelegi varbale astunud."

Naarise sõnul on sarnaseid juhtumeid võinud ette tulla ka tema ja mõne täiskasvanu vahel. "Siinkohal on mul aga keeruline konkreetset seisukohta võtta, kuna keegi ei ole mulle kunagi ei otse ega vihjamisi öelnud, et üks või teine käitumisviis on temale liiga pealetükkiv või ahistav ning sellest tulenevalt soovib meievahelise suhtluse lõpetada. Küll aga juhul kui sedasi on olnud, siis siirad vabandused ning andke mulle privaatselt märku, et ma saaksin tehtut heastada!"

"Elu ei ole virtuaalne jalgpallimäng, kus sa saad eksimused kustutada ja otsast alata. Elu sarnaneb rohkem päris jalgpallile, kus väiksemate rikkumiste korral omistatakse vastasmeeskonnale karistuslöök või penalti ning suuremate rikkumiste esinemisel kollane või punane kaart," jätkas ta allegooriliselt. "Eks see jääb iga "kohtuniku" enese otsustada, millist kaarti on väärt minu poisikese lollused ja kas see peaks olema kehtiv mängu/hooaja lõpuni või kogu eluks."

"Kahjuks ei saa ma omaltpoolt meedias seni kajastatule midagi täiendavat lisada, kuna ükski protsessi kaasatud osapool ei ole minuga uute süüdistuste sisu jaganud. Hinnangu toimunule saan anda siis, kui erinevate organisatsioonide poolt läbi viidavad uurimised on lõpetatud. Küll aga luban seda teha põhjalikumalt niipea kui kõik asjaolud on lõplikult selged."

"Seniks aga veelkord tuhat vabandust kõigi ees, keda kõnealused teemad on kunagi puudutanud või puudutavad tänasel päeval."

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) algatas neljapäeval, 18. märtsil Naarise suhtes distsiplinaarasja seoses 17. ja 18. märtsil laekunud informatsiooniga, mis viitab heade käitumisnormide ja -tavade rikkumisele.

Distsiplinaarasja algatamisele järgnevalt teatas FC Elva pressiteate vahendusel, et on Marek Naarise juhatuse liikme ja tegevjuhi ametikohalt tagasi kutsunud.

"Koosoleku käigus ja neljapäeva jooksul meile laekunud uue info põhjal leidis klubi juhatus ja personal, et Marek Naarise jätkamine jalgpalliklubis FC Elva ei ole kõik asjaolusid arvesse võttes enam võimalik," kirjutas FC Elva president Margus Ivask pöördumises.