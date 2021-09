Barcelona treenerile määrati kahemänguline keeld

Koeman teenis punase kaardi Cadizi vastu väravateta viigiga lõppenud mängu lisaminutitel, kui Sergio Busquets lõi teise väljakule sattunud palli ära, kuid tabas löögiga hoopis vastasmeeskonna mängijat. Varasemalt saatsid kohtunikud väljakult Barceolna tähe Frenkie de Jongi, kes pälvis enda teise kollase kaardi.

Koeman ütles pärast mängu, et "selles riigis saadetakse sind mitte millegi eest väljakult". Hollandlane jääb kõrvale mängudest Levante ning tiitlikaitsja Madridi Atletico vastu.

Barcelona on alustanud hooaega kahe võidu ning kolme viigiga ja on LaLiga tabelis üheksa punktiga seitsmendal kohal. Koeman ja klubi president Joan Laporta ei ole täielikult ühel lehel ja president hoiatas treenerit avalikult pärast klubi 0:3 kaotust Müncheni Bayernile Meistrite liigas.

"Näeme, et meeskond ei tööta nii hästi, kui lootsime," ütles Laporta neljapäeval. "Selles mõttes käitume alati Barcelonale mõeldes. Kui peame otsuseid tegema, siis teeme neid."

Laporta lisas, et klubi juhtkonnale ei meeldi õhkkond, mis 26-kordse Hispaania meistri sees liigub. "Mängijad, kes meil on, teevad meid optimistlikuks, aga peame töötama ja võitlema iga päev, sest usun, et edu tuleb ainult igapäevase tööga. Vähem juttu ja rohkem tegusid, rohkem tööd," ütles klubi president.

Barcelonal ning Koemanil ei tule august välja kaevamine lihtne, sest meeskond mängib pärast Levantet Meistrite liigas Benficaga, misjärel kohtub Barcelona Madridi Atletico ja Valenciaga. Siis läheb meeskond Meistrite liigas vastamisi Kiievi Dünamoga, misjärel mängivad koduliigas Madridi Realiga.