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Argentina ründaja soovib Madridi Atleticost lahkuda

Jalgpall
Julian Alvarez
Julian Alvarez Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Julian Alvarez kinnitas pärast Argentina maailmameistrivõistluste mängu Austria vastu, et soovib sel suvel lahkuda Madridi Atleticost.

"Rääkisin klubis õigete inimestega ja kõigi jaoks on parim lahendus üleminek," ütles 26-aastane ründaja.

"Praegu pole õige aeg sellest pikemalt rääkida, aga ma ei taha seda ka varjata. Püüan olla aus inimene," lisas ta.

Meedia teatel tunnevad Alvarezi vastu huvi FC Barcelona ja Paris Saint-Germain. Juuni alguses lükkas Atletico tagasi ka Madridi Reali 150 miljoni euro suuruse pakkumise.

Alvarez liitus Atleticoga 2024. aasta suvel Manchester Cityst. Kahe hooajaga on ta löönud klubi eest 49 väravat 106 mängus. Lõppenud hooajal lõi ta Hispaania liigas kaheksa väravat, kuid UEFA Meistrite liiga oli ta kümne tabamusega üks meeskonna edukamaid mängijaid.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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