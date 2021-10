Barcelona kaotas tiitlikaitsjale

Atletico asus 23. minutil Thomas Lemari tabamusest juhtima ning teise värava lõi 44. minutil Barcelona endine ründaja Luis Suarez.

Barcelonal on viimasest kuuest kohtumisest kirjas üks võit, kaks viiki ja kolm kaotust.

Liiga edetabelit juhib 17 punktiga Madridi Real. Teine on samuti 17 punktiga Atletico, aga Realil on üks kohtumine vähem peetud. Barcelona on 12 punktiga üheksas.