Suri Inglismaa jalgpallitäht Jimmy Greaves

Greaves esindas Inglismaa jalgpallikoondist aastatel 1959 kuni 1967. Rahvuskoondise eest mängis Greaves 57 kohtumist ja lõi 44 väravat. Rohkem väravaid Inglismaa jalgpallikoondise eest on löönud ainult Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton ja Gary Lineker.

Klubikarjääri jooksul esindas Greaves Londoni Chelsea'it (1957-1961), Tottenham Hotspuri (1961-1970), West Ham Unitedit (1970-1971) ja Itaalia tippklubi AC Milani (1961). Samuti mängis Greaves karjääri lõpupoole ka väiksemates Inglismaa klubides nagu Brentwood, Chelmsford City, Barnet ja Woodford Town.

Greaves kuulus 1966. aastal jalgpalli maailmameistrivõistlused võitnud Inglismaa koondisesse, ent sai alagrupifaasis vigastada ning rohkem mänge MM-il ei mänginud. Seetõttu ei saanud Greaves ka maailmameistrivõistluste kuldmedalit kuni 2009. aastani, kui FIFA viis läbi reeglimuudatuse, mis võimaldas ka Greaves'ile anda kaua oodatud kuldmedal.

Greaves'i kaks endist koduklubi, Londoni Chelsea ja Tottenham Hotspur, kohtuvad täna Premier League'i viienda vooru mängus. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18:30.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.