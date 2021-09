Kümnekesi jäänud Brentford sai Premier League'is esimese võõrsilvõidu

Eelmisel hooajal esiliigas 31 väravaga säranud Ivan Toney sahistas avapoolajal võrku lausa kolmel korral, millest kaks jäeti aga lugemata. Lisaks 28. minutil realiseeritud penaltile andis ta kuus minutit hiljem Bryan Mbuemole resultatiivse söödu.

65. minutil jäi Brentford kümnekesi, kui teise kollase kaardi tõttu saadeti väljakult ära Shandon Baptiste. Premier League'i uustulnuk suutis mängu lõpuni siiski värava puhtana hoida ja lahkus 2:0 võiduga.

Viimati hooajal 1946/47 kõrgliigas mänginud Brentford on sügist hästi alustanud, kui viiest mängust on teenitud kaks võitu ja kaks viiki. Enne teisi laupäevaseid matše asetab see nad tabelis üheksandale kohale, Wolverhampton on viie mänguga kogunud kolm punkti.