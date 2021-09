Paide Linnameeskonna president: palume alaliidul võtta selge seisukoht

Paide Linnameeskond pidi tunnistama Tallinna Levadia 0:3 paremust. Paraku keerles mängujärgne diskussioon suuresti ümber Grigori Ošomkovi juhitud kohtunikebrigaadi.

Kohtumises esines mitu teravat momenti. Kõigepealt Paide kaitsja Abdul Razak Yusifi 27. minutil saadud punane kaart. Seejärel jäeti Henri Anieri avapoolaja lõpus löödud penaltijärgne värav lugemata, sest kohtunik otsustas pärast Levadia väravavahi esialgset tõrjet vilistada poolaja vile. Viimaseks, teisel poolajal Levadia kasuks määratud penalti.

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe tegi täna sotsiaalmeedias avalduse, milles kutsus üles Eesti Jalgpalli Liitu kommenteerima eileõhtust kohtumist ja kohtunikebrigaadi.

Avaldame Veiko Veskimäe postituse täismahus:

Kahjuks seekord nii. Ja mitte tulemuse mõttes.

Eile tuli meil ühes selle aasta ilmselt kaalukamas Premium liiga jalgpallilahingus, millel oluline tähtsus ka tiitli jagamisel, alla neelata mõru pill. Ja olgu selguse mõttes kohe mainitud, et seda mitte tulemuse mõttes, kuigi (tipp)spordile omaselt tahavad mõlemad osapooled ju võita.

Aga võitmine ja kaotamine on spordi loomulik osa, millega tuleb mõlemal juhul hakkama saada. Just sellepärast sport tervikuna ka nii kütkestav on, nii tegijale kui kaasaelajale. Küll aga loodavad nii tulevased võitjad kui kaotajad, et paremus selgub sportlikult, ehk võidab tollel päeval parem, kiirem, osavam, hingestatum.

Kaotamine seejuures ei ole kaugeltki häbiasi, eriti eeldusel, et oled andnud endast parima. See on spordi loomulik osa, olgugi, et lootuste ja unistuste purunemine on teinekord valus, ja mõnikord lausa pisarateni valus.

Hoopis teine asi on, kui kaotus ei selgu sportlikult. Eile just nii juhtus. Klubina ei pea me üldjuhul ei kohaseks ega vajalikuks kohtunike tööd kritiseerida, sest kohtunike parem ja halvem hakkamasaamine ja seejuures eksimine on mängu üks osa. Jah, osa, mida teinekord spordimeestel ja kaasaelajatel valus alla neelata, aga siiski inimlik ja selgelt mängu osa.

Eilse mängu kulg, arvestades ka selle mängu olulisust, asetub nendest piiridest välja. Kohtunike ränkade eksimuste ja seejuures eraldiseisvalt Fair Play mõistes selgelt mittesobiliku käitumisega, lasti latt ebaõiglaselt alla. Lühiajaliselt võib see kellelegi võiduna tunduda, aga tegelikult on see kaotus, ka võitjatele.

Kui tavapäraselt ei ole Eesti Jalgpalli Liidul kombeks kohtunike tegevuse osas avalikult arvamust avaldada ja seda toetab ka üldine rahvusvaheline praktika, mis on ka mõistlik, siis sel korral palume alaliidul selge seisukoht võtta. See lihtsalt tundub vajalik ja ka aus nii spordimeeste kui kaasaelajate suhtes.

Siinjuures ma vabandan ka meie klubi poolt kohati liigse emotsionaalsuse ja valuliku reageerimise pärast peale mängu. Usun, et see on mõneti mõistetav tunnetatud ülekohtu ja sellest tuleneva pettumuse tõttu, aga kindlasti proovime edaspidi ka selle mängu osaga tippklubile omaselt paremini hakkama saada.

Lõpetuseks, soovin südamest tänada meie treenereid ja mängijaid, kes olenemata selgest ülekohtust platsil reageerisid olukorrale ratsionaalselt ja oodatava professionaalsusega ning näitasid seeläbi tippmeeskonnale omast sisu.

Ja kõige viimaseks tänan Eesti Jalgpalli Liitu ja kohtunikke, kes on loonud järjepidevalt areneva atraktiivse kohaliku jalgpalliliiga ja ausat mängu võimaldava keskkonna, kus parem saab üldjuhul selguda siiski vaid sportlikel alustel.

Veiko Veskimäe

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond president