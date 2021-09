Zahovaiko: mulle tundub, et kohtunike vile ei olnud väga neutraalne

Paide jäi juba 27. minutil vähemusse, kui Abdul Razak Yusif teenis punase kaardi, seejuures algselt näitas peakohtunik Grigori Ošomkov kollast kaarti, aga otsustas selle siis punase vastu vahetada. Avapoolaja lõpus teenis Paide penalti, mida läks lööma Henri Anier. Levadia väravavaht suutis küll penalti tõrjuda, kuid Anier lõi tagasipõrkunud palli siiski pealinnaklubi väravasse. Ošomkov väravat aga kummalisel põhjusel ära ei lugenud – nimelt oli ta enne penaltit mängijatele öelnud, et pärast lööki tuleb poolaega lõpetav vile.

"Olime tagaajajarollis. Tahtsime siit kolm punkti saada ja selline hoiak oli meil algusest peale, häälestus oli õigel tasemel. Sellistes mängudes tihtipeale loevad pisiasjad, mis on määravad. Täna ma leian, et võib-olla mingite kohtade peal tehti meile liiga kohtuniku poolt," nentis Zahovaiko ERR-i stuudios. "Ma seda punast kaarti väga kommenteerida ei oska, sest see käis päris kiiresti, kordust oleks hea üle vaadata, kas oli ikkagi punast väärt. Need on need otsused, mis mõjutavad tiitlisaatust ja mul on natuke ikkagi.. mis natuke, suur pettumus! Mulle tundub, et see kohtunike vile väga neutraalne täna ei olnud."

"Toon mõned näited. Kõigepealt näitad kollast kaarti, jah, ta sai haiget, aga sa lased vastasmeeskonnal ennast nii ära suruda, et sa kaotad oma munakesed kuskile ära ja siis otsustad ümber ja näitad punast kaarti," imestas Zahovaiko. "Nii. Võitlesime edasi, vahetult enne puhkama minekut andis ta meile penalti. Esimest korda oma karjääri jooksul kuulen sellist asja, et peakohtunik ütleb lööjale, et kui sa ära ei löö, ma lõpetan vilega ära. Kuidas see võimalik on, et peakohtunik paneb lööja sellise surve alla? Uskumatu! Vot see on fair play kõrge tase!"

FCI Levadia üks kahest peatreenerist Vladimir Vassiljev jäi mõistagi matšiga rahule: "Mõnus mäng oli tegelikult, väga võitluslik. Arvan, et kui selliseid mänge oleks rohkem liigas, siis oleks ka publikut rohkem tribüünil. Arvan, et siin oli palju vaadata: väravaid, võitlust, emotsioone. Kõike oli selles mängus nagu ühes derbis peaks olema. Olen rahul kolme punktiga."

Mängu parimaks valiti Levadia eest kaks väravat löönud Zakaria Beglarišvili, kes on 18 väravaga liiga suurim väravakütt. "Olen meeskonnamängija, teen kõik, mida saan, et meeskonda aidata. Minu meelest see ei ole oluline, kes lööb värava. Kõige tähtsam on kolm punkti," sõnas ta.