VIDEO | Anieri värav jäi kummalisel põhjusel lugemata

Avapoolaja lõpus oli Paidel võimalus üks tagasi lüüa, kui Henri Anier asus penaltit lööma. Levadia väravavaht Karl Andre Vallner tõrjus 11 meetri karistuslöögi, aga Anier jooksis tagasipõrkunud palli peale ja lõi selle Levadia võrku. Mängu peakohtunik Grigori Ošomkov väravat aga kummalisel põhjusel ära ei lugenud – nimelt oli ta enne penaltit mängijatele öelnud, et pärast lööki tuleb poolaega lõpetav vile. Ka videost on näha, et kohe pärast Anieri lööki paneb peakohtunik vile suhu ja lõpetab poolaja.