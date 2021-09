U-19 naisjuunioride saalihokikoondis kaotas Taanile

Mäng oli algusest lõpuni väga võitluslik ja tasavägine ning koondise peatreener Joel Heine hindas koondise sooritust kõrgelt. "Väga võimas tunne on. Me mängisime distsiplineeritult ja hästi ning olime võidule väga lähedal. Tüdrukud tõeliselt uskusid iseendasse ja sellesse, et nad suudavad mängu võita. See on eriline tunne ja usun, et see kannab meid ka järgmises mängus!" ütles peatreener.

Eesti poolt valiti mängu parimaks väravas suurepäraseid tõrjeid teinud Saskia Ormak.

Teise võiduga turniiril tagas Taani koondis edasipääsu MM-finaalturniirile, mis mängitakse maikuus Uus-Meremaal. Eestil on võimalus pääse finaalturniirile lunastada reedel kell 18, kui edasipääsu eest minnakse kokku Ungariga.