Walesi koondisega liitub Tottenhami kaitsja

Inglismaa kõrgliigas Tottenham Hotspuri eest mängiv Rodon liitub koondisega eesolevaks kohtumiseks Eesti vastu. Rodon jättis vigastuse tõttu vahele Walesi pühapäevase maailmameistrivõistluste valiksarja mängu Valgevene vastu. Wales võitis kohtumise 3:2.

Rodon on alates augusti keskpaigast olnud hädas vigastustega ja pole sel hooajal Tottenhami eest veel väljakul käinud. Suvel toimunud Euroopa meistrivõistlustel mängis Rodon kõigis neljas Walesi kohtumises.

Wales võõrustab kaheksandal septembril Cardiffys Eesti jalgpallikoondist. Walesil on pärast kolme alagrupi kohtumist kuus punkti ja hoiavad tabelis kolmandat kohta. Eesti pole punktiarvet veel avanud ja on hetkel alagrupis viimasel kohal.

DIWEDDARIAD CARFAN



Following successful rehabilitation, Joe Rodon has joined the squad in Cardiff.



Croeso nôl Joe #TogetherStronger pic.twitter.com/U0jjnLYjmp