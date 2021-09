FIFA idee maailmameistrivõistlusi tihemini korraldada UEFA-le ei meeldi

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Aleksander Ceferin kommenteeris reedel rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ideed pidada maailmameistrivõistlusi iga kahe aasta tagant ja ütles, et jalgpallimaailm on mures, et FIFA on otsustanud projektiga edasi liikuda.

Ceferin vastas rahvusvahelise fännivõrgustiku Football Supporters Europe direktori Ronan Evaini kirjale ja ütles, et UEFA-l muretseb FIFA plaanide pärast, sest need võivad mõjuda väga negatiivselt klubijalgpallile.

"Arvestades seda, kui suur mõju sellisel reformil on kogu jalgpalli organiseerimisele, on imestus selle üle, et FIFA on asunud tegema kampaaniat selle idee nimel, levinud väga laialt. Samal ajal ei ole ühtegi ettepanekut esitatud konföderatsioonidele, alaliitudele, liigadele, klubidele, mängijatele, treeneritele ja tervele jalgpallikogukonnale," kirjutas Ceferin.

Endine Arsenali peatreener ja FIFA rahvusvahelise arengu pealik Arsene Wenger on olnud üks põhihäältest, kes on muudatust toetanud. Wengeri ja FIFA plaan on korraldada jalgpalli maailmameistrivõistlusi iga kahe aasta tagant ning Euroopa ja muude regioonide meistrivõistlusi MM-ide vahe. Seega tahab FIFA pidada iga aasta suuri rahvusvahelisi turniire.

"UEFA-l ja selle rahvuslikel alaliitudel on FIFA plaanide üle tõsiseid kahtlusi ja muresid," ütles Ceferin reedel.

FIFA on asunud tegema arvamusuuringuid ning analüüse ja plaanib kaasata rahvuslikud alaliidud ja konföderatsioonid arutellu. "Meil ei ole eelseatud eesmärke ning FIFA-l on avatud meel, et leida paremaid lahendusi jalgpalli jaoks," teatas rahvusvaheline liit.