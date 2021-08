Arsenali peatreener Arteta: meeskond ei saanud põhiasjadega hakkama

Arteta tunnistas, et haigestunud põhimeeste Pierre-Emerick Aubameyangi ja Alex Lacazette puudumine avaldas meeskonnale mõju, kuid ta ei taha selle taha pugeda.

Peatreener ütles Inglismaa meediale antud intervjuus, et on selgelt pettunud. "Me ei tahtnud hooaega nõnda alustada. "Lasime endale lubamatust olukorrast värava lüüa ega saanud pikkade pallidega hakkama. Sellest vastasvõistkonnale piisas, et meilt jalad alt lüüa," rääkis ta.

Arsenal tegi mängus 22 pealelööki, neist vaid neli olid natukenegi ohtlikud ehk ohustasid väravat. "Suurim mure oli suutmatus olukordi ise ära lahedada. Meil oli pall kastis jala peal, aga me lõime väravast mööda. Kui sa Premier League'is väravale pihta ei saa, siis sa ei võida," ütles Arteta.

Peatreeneri sõnul pole aga olukord lootusetu ning kui pea on taas selge, vaadatakse kohtumine uuesti üle tehtud järeldustest õpitakse. "Peame esmalt maha jahtuma ja siis istume maha, et õige kurss paika seada."