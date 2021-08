TÄNA | Tokyos saab alguse kümnevõistlus

Kahepäevase pingutusega alustavate kümnevõistlejate hulgas on mõistagi ka eestlased Maicel Uibo (8604), Karel Tilga (8484) ja Johannes Erm (8845).

Kümnevõistluse ajakava (Eesti aja järgi):

Kolmapäev, 4. august.

3.00 – kümnevõistluse 100 m jooks

3.55 – kümnevõistluse kaugushüpe

5.40 – kümnevõistluse kuulitõuge

12.30 – kümnevõistluse kõrgushüpe

15.30 – kümnevõistluse 400 m jooks

Neljapäev, 5. august.

3.00 – kümnevõistluse 110 m tj

3.50 – kümnevõistluse kettaheide

6.45 – kümnevõistluse teivashüpe

13.15 – kümnevõistluse odavise

15.40 – kümnevõistluse 1500 m jooks

Enne võistlust:

Viis aastat tagasi Rio de Janeiro olümpial sai Uibo kirja 24. koha, pea kaks aastat tagasi võitis ta Doha MM-il isikliku rekordi 8604 punktiga hõbeda. Mille poolest ta sel olümpial tugevam on? "Kogemus, vanus – praeguseks hetkeks võiks need juba minu kasuks töötada," arutles Uibo. "Vanust natuke on, tiitlivõistlustel juba natuke käinud. See võiks kindlasti minu tugevus olla. Ja ega ma nüüd nii vana ka ei ole, et füüsiliselt poolelt ajahammastele peaks ette jääma. Ma arvan, et kõik on vinks-vonks."

Uibo kinnitas, et tema sihiks on isikliku tippmargi parandamine. "Iga kord lähen isiklikku rekordit tegema, vahet ei ole, mis võistlus on. Sportlasena väiksemaid eesmärke ei saa panna, ma arvan," sõnas ta. "Arvan, et 8700 punkti peaks ära tegema medali jaoks."

Sel aastal suure arenguhüppe teinud Karel Tilga on tänavu eestlastest kümnevõistluses kirja saanud parima tulemuse. Aprillis viis ta isikliku rekordi 8484 punktini ja hoiab sellega maailma edetabelis viiendat kohta.

"Arvan, et varu leiab alati. Seal võistluse sees tegin vist kaks või kolm isiklikku rekordit, järelikult ülejäänud seitsmel alal oli varu. Ju siis nende alade pealt peab tulema," arutles 23-aastane Tilga. "Mul on väga pikk hooaeg seljataga, peaaegu kaheksa kuud. Aga viimasest kümnevõistlusest on piisavalt palju möödas, olen saanud välja puhata ja tunnen, et vorm on jälle päris hea."

Veebruaris sai Erm USA-s Georgia ülikooli eest kaugust hüpates pöiavigastuse, mis röövis tema OM-i ettevalmistusest mitu kuud ning seadis mõneks ajaks küsimärgi alla ka Tokyosse lendamise. Nüüd kinnitab mitmevõistleja, et on vigastusest taastunud.

"Pöiavigastuse olen saanud korda ja sellega seoses on isegi kindlustunne tulnud. Starti lähen lihtsalt endast parimat andma ja võistlust nautima," rääkis Erm.

Ermi isiklik rekord jääb 2019. aastasse, kui võitis Gävles U-23 vanuseklassi EM-hõbeda Eesti kõigi aegade viiendat tulemust tähistanud 8445 punktiga. Tokyos teeb ta olümpiadebüüdi.

"Tulin siia ikkagi kogemust saama," kinnitas ta. "Ma ei pannud endale suuri eesmärke, et saaksin võistlust nautida ja niimoodi saabki kõige paremini kümnevõistlust teha. Punkte vaatan alles enne 1500 meetri jooksu."

Kõiki kolme juhendav treener Petros Kyprianou uskus, et kõik on võimelised tegema üle 8500-punktilise tulemuse.

"Minu arvates on see on väga põnev kümnevõistlus, sest teil on Maicel, kes on väga-väga kogenud ja teist korda olümpiamängudel, lisaks võitis ta MM-il Dohas hõbemedali. Ja siis on teil kaks noort kutti, kes on väga-väga andekad," kiitis Kyprianou. "Nad on viimastel aastatel koos meiega äärmiselt kõvasti treeninud. Oleks tore näha, kui nad suudaksid võistlustel teha sama, mis nad on treeningutel näidanud. Olen väga optimistlik. Tean, et nad on väga põnevil ja nad pole siin lihtsalt selleks, et osaleda – nad on siin isiklikke rekordeid taga ajamas. Kui nad püsivad terved ja keskendunud, usun, et kui kõik teenivad üle 8500 punkti, võime neljapäeva õhtul midagi väga-väga head näha."

Tokyos on kohal kogu kümnevõistlejate hetke paremik eesotsas hooaja edatabelijuhi Damian Warneriga (Kanada, PB 8995) ja maailmarekordiomaniku Kevin Mayeriga (Prantsusmaa, PB 9126). Tokyos võistleb ka valitsev maailmameister Niklas Kaul (Saksamaa, PB 8691).

Rio olümpiamängudel viis aastat tagasi tuli olümpiavõitjaks ameeriklane Ashton Eaton, kes kogus 8893 punkti ja purustas olümpiarekordi. Hõbemedali teenis Rios toona rahvusrekordi püstitanud Kevin Mayer 8834 punktiga. Pronksmedali noppis 8666 punkti kogunud Damian Warner.

Samaaegselt meeste kümnevõistlusega toimub Tokyos ka naiste seitsmevõistlus.

--

Maicel Uibo

PB 8604 punkti (Doha 2019)

Graafik: 11,10 (838) - 7.46 (1763) - 15.12 (2560) - 2.17 (3523) - 50,44 (4317) - 14,43 (5237) - 46.64 (6038) - 5.40 (7073) - 63.83 (7869) - 4.31,51 (8604).

PB üksikalade kaupa: PB: 10,99 - 7.82 - 15.12 - 2.18 - 50,18 - 14,43 - 49.14 - 5.40 - 65.80 - 4.25,53.

Karel Tilga

PB 8484 punkti (Athens 2021)

Graafik: 11,13 (832) - 7.69 (1814) - 15.32 (2632) - 2.10 (3519) - 49,53 (4355) - 15,16 (5185) - 47.13 (5996) - 4.92 (6882) - 66.55 (7719) - 4.26,95 (8484).

PB üksikalade kaupa: 10,94 - 7,69 - 15.49 (sees 16.04) - 2.10 - 49,10 - 15.13 - 48.79 - 4.70 (sees 4.92) - 69.25 - 4.26,95.

Johannes Erm

PB 8445 punkti (Gävle 2019)

Graafik: 10,73 (922) - 7.97 (1975) - 14.66 (2744) - 2.03 (3575) - 47,41 (4513) - 14,33 (5445) - 43.24 (6176) - 4.70 (6995) - 59.60 (7727) - 4.34,04 (8445).

PB üksikalade kaupa: 10,73 - 7,98 - 14.75 - 2.03 - 47,40 - 14,19 - 49.39 - 5.05 - 59.60 - 4.28,96.

Kevin Mayer

PB 9126 punkti (MR, Talence 2018)

Graafik: 10,55 (963) - 7.80 (1973) - 16.00 (2824) - 2.05 (3674) - 48,42 (4563) - 13,75 (5570) - 50.54 (6452) - 5.45 (7503) - 71.90 (8421) - 4.36,11 (9126)