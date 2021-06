Tottenhami peatreeneriks on saamas taas portugallane

Tottenham on olnud uue peatreeneri otsingul alates aprilli keskpaigast, kui sellelt positsioonil vallandati alates 2019. aastast meeskonda tüürinud portugallane Jose Mourinho.

Põhja-Londoni klubiga on seostatud mitmeid nimekaid peatreenereid nagu näiteks endist juhendajat Mauricio Pochettinot, Erik Ten Hagi, Maurizio Sarrit, Paulo Fonsecat ja Gennaro Gattusot.

Mitmed kandidaadid on aga ise positsioonist loobunud, kui nüüd kirjutab väljaanne The Telegrpah, et klubi tegevjuht Daniel Levy on jõudnud kokkuleppele 47-aastase Nunoga.

2017. aastal Wolverhamptoni etteotsa astunud Nuno viis meeskonna kohe esiliiga võitjaks ja hiljem näidati häid etteasteid ka kõrgeimas seltskonnas. Kolmel korral valiti portugallane Inglismaa kõrgliiga kuu treeneriks.

Veel enne Wolverhamptoni perioodi oli ta veel Hispaania klubi Valencia (2015-2015) ja Portugali tippklubi FC Porto (2016-2017) juhendaja.