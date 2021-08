Harry Kane: ma ei ole treenimisest keeldunud

Kane ei ilmunud hooaja eelsetele koroonatestidele ega meeskonna esimestele treeningutele ja ta jätkas selle asemel puhkust Bahamal. Nüüd ütleb Inglismaa koondise esiründaja, et kokkuleppe kohaselt pidigi ta naasema treeningutele alles laupäeval.

Kane kirjutas oma Twitteri postituses, et kümne aasta jooksul, mil ta on Spursi esindanud on fännid teda alati täielikult toetanud ja armastanud. Seetõttu teeb talle väga haiget, kui ta loeb mõningaid sel nädalal tema pihta tehtud kommentaare, mis seavad kahtluse alla tema professionaalsuse.

"Ma ei täpsusta selle juhtumi üksikdetaile, aga ma tahan teha selgeks, et ma ei keelduks kunagi ja ei ole kunagi keeldunud treenimast. Ma naasen klubisse homme, nagu oli plaanitud," lisas 28-aastane Kane.

"Ma ei teeks midagi, mis seaks ohtu minu suhted fännidega, kes on mind vankumatult toetanud minu ajal klubis. Nii see on alati olnud ja on ka täna," lõpetas Kane oma pöördumise.

Kane on seostatud tugevalt Manchester Cityga, kelle peatreener Pep Guardiola on huvi inglase vastu ka kinnitanud.