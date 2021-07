Endrekson: viis olümpiat, viis suurt finaali – pole paha!

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udam lõpetas Tokyo olümpia kuuenda kohaga. Endrekson nentis, et ilmselt jäi säravam tulemus selle taha, et nad pidid juba kevadel tippvormis olema.

Neljapaat teenis olümpiakoha maikuus Luzernis peetud kvalifikatsioonivõistlusel, mis ära võideti. Enne seda triumfeeriti ka Zagrebi MK-etapil ja võideti Euroopa meistrivõistlustel pronks. "Üks sõit tuli hästi välja – vahesõit," hindas Endrekson Tokyo olümpial tehtud sõite. "Ega karta oli, et see vahepealne kvalifikatsiooniregatt, mis oli vormi esimene tipp, võttis nii palju ära, et teiseks [tipuks] kahjuks uuesti päris üles ei tulnud. Midagi pole teha."

"Kuumusega oli mul üldiselt suhteliselt okei. Pigem lihase füüsiline vorm. Ta ei ole päris see, mis ta oleks pidanud minu jaoks olema. Aga see risk tuli võtta," sõnas Endrekson.

Läbi vahesõidu A-finaali pääsenud neljapaat pidi seal leppima viimase ehk kuuenda kohaga, tuulistes oludes jäädi maailmarekordilise ajaga kullale tulnud Hollandile (5.32,03) alla 6,55 sekundiga. "1000 m peal oli varianti, hakkasime vaikselt juba tulema, aga ei kestnud kaua," tõdes Endrekson. "Said aru, et see ei ole jätkusuutlik ja vajusime uuesti. Lihtsalt toorest on puudu, midagi pole teha."

"Olud on kõigile rasked. Samas, aerudega mustalt ei töötanud. Tehniliselt ei olnud väga halb sõit," jätkas Endrekson. "Minu jaoks oli ta sutsu kehvem kui vahesõit, aga kindlasti parem kui meie esimene sõit. Aga see on kõik seotud selle sama jõuga – kui sul ei ole piisavalt särtsu sees, siis ka kõik muu lonkab. See on minu isiklik arvamus."

42-aastane Endrekson kinnitas, et olümpiamängudel teda enam võistlemas ei näe. "Eks ma sõuan ikka edasi, aga mitte olümpial," lausus ta. "Oma lõbuks tuleb ikka teha, ega ei saa paugupealt ära lõpetada."

Aga suurele spordile tõmbad joone alla? "Tuleb hakata vaikselt pihta sellega, jah," vastas ta. "Viis olümpiat, viis suurt finaali – pole paha!"

Küsimusele, kas ta koondisetasemel enam üldse kaasa ei mängi, vastas Endrekson: "Võib-olla mängin, ma ei tea seda. Ega sa ei saa järsult maha tulla. See vorm püsib üsna kaua, vundament on korralik. Eks küsin targa [Jüri] Jaansoni käest nõu, kuidas see asi peaks mahakäimisel tulema, ta kindlasti oskab head nõu anda. Selles vanuses sa ei saa lihtsalt, et sa nüüd järsku enam ei tee, võid niimoodi EMO-s lõpetada. Kui oled ikka rallisõiduks loodud, tuleb sellest tasapisi maha tulla. Need ei käi üleöö kindlasti."

Endrekson võitis Pekingi olümpial koos Jaansoniga paarisaerulise kahepaadil hõbemedali ning viis aastat tagasi Rio de Janeiros paarisaerulisel neljapaadil pronksi, lisaks on tal olümpiamängudelt kirjas kaks neljandat kohta.