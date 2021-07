Taimsoo: praegu ei ole meis seda sisu, et teha kaks-kolm head sõitu järjest

Kokkuvõttes kaotas Eesti nelik maailmarekordilise ajaga kullale tulnud Hollandile (5.32,03) 6,55 sekundit. "See võib olla isegi Eesti neljapaadi üks kõige kiiremaid aegu, aga probleem on selles, et teised sõitsid veel kiiremini," naeris Taimsoo. "Ilm oli soodne, suhtusin ise sellesse väga positiivselt. Allatuul, täpselt mulle sobiv. Küsisin poistelt enne sõitu, mis on nende riskitaluvus, et üllataks natuke ennast, üllataks natuke teisi – läheks teise 500 m lõpupooles ja paneks hurraaga minema ja vaataks, mis saab. Ei jätaks lõpu peale, vaid ikkagi prooviks tugeval distantsitööl selle asja lukku ära panna."

"Aga päevad pole vennad ja kuigi vahesõit oli hea, oli see ka meie ainuke hea sõit siin," lisas Taimsoo. "Hetkel ei ole meis seda sisu, et teha kaks-kolm head sõitu järjest, isegi kui on üks lisapuhkepäev vahel. Ilmselgelt füüsis ei kannata ära seda hetkel."

34-aastane Taimsoo võistles olümpial neljandat korda. Kas plaanis on ka viiendad olümpiamängud? "Hetkel on seda raske kokku võtta. Olümpia on muidugi vägev, teistmoodi sündmus spordimaailmas," mõtiskles Taimsoo. "Ja sõudmises käib kõik olümpiarütmis. Ühtpidi on järgmine olümpia ainult kolme aasta pärast, peab natuke mõtlema, mida teha. Iseenesest on see hooaeg olnud väga hea, laias laastus on meestes sisu olemas, lihtsalt ajastus on natuke võssa läinud. Võtame esialgu päeva korraga ja äkki paari nädala pärast oskan öelda."