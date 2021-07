Flora naiskond sõlmis veel kahe mängijaga lepingud

FC Flora sõlmis lepingud USA-st tagasi tulnud Mari Liis Lillemäega ning võtmemängija ja oma kasvandiku Siret Räämetiga. "Mul on hea meel, et olen saanud Flora poolt enda jaoks esimese lepingu ning kindlasti annab see lisamotivatsiooni ja võimalusi enda edasi arendamiseks," sõnas Siret Räämet.

Lillemäe tunneb rõõmu, et Flora on hakanud aina enam hakanud panustama naiskonna arengule: "Mul on hea meel olla osa Eesti naiste jalgpalli arengust ja üks nendest, keda Flora toetab. Rõõm on tõdeda, et järjest rohkem on panustama hakatud ka naiskonda ja loodan, et lähitulevikus on võimalus ka Eestis 100% jalgpallile pühenduda."

Spordidirektor Norbert Hurda sõnul on klubile naiskonna areng tähtis: "FC Flora esindusnaiskonna areng on klubile väga oluline ja nagu varem oleme maininud, siis soovime ka naiskonna poole peal hakata mängijatele looma tingimusi, mis võimaldavad neil varasemast rohkem pühenduda jalgpallile. Oleme sõlminud kahe järgmise mängija, Mari Liis Lillemäe ja Siret Räämetiga, stipendiumilepingu."