Paide kaotas eurosarjas lõpuminutite väravast

Pärnus toimunud kohtumise avapoolaeg möödus väravateta, kuid 67. minutil viis Fabian Piasecki külalised juhtima.

Wojciech Golla 78. minuti omavärav tähendas seisu võrdsustumist, kuid Mark Tamas lõi eelviimasel minutil Slaski võidutabamuse.

Tegemist oli Ragnar Klavani debüüdiga Paides. Ta kuulus algrivistusse ja viibis platsil 71 minutit.

Korduskohtumine peetakse nädala pärast Poolas.

Eelvaade:

Eesti meistriliigas hetkel kolmandat kohta hoidev ja möödunud hooajal teisena lõpetanud Paide peab esimest korda klubi ajaloos euromängu Eestis, kohtudes Poola klubi Wroclawi Slaskiga. Eelmisel aastal jõudis Paide samuti eurosarjadesse, kuid siis peeti koroonapiirangute tõttu ainult üks mäng, kui Leedus kaotati kohalikule FK Žalgirisile 0:2.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles homse mängu kohta järgmist: "Praegu on kõik mängijad rivis ja kellelgi probleeme ei ole. Kõik on suurepärane. Väljak on ideaalne ja vaat, et isegi Eesti parim. Pärnu inimesed on meie rivaliteedi unustanud ja kindlasti hoiavad nad meile pöialt."

"Teame, et homme tuleb täismaja. Teame, et tullakse Pärnust, Paidest, Järvamaalt ja mujalt. Minu üleskutse on selline, et meid on vähe, aga homme oleks vaja ühendada kõik jõud, et aidata meeskonnal minna võimsalt mängule. Palun toeta meid! Laula, karju ja tee seda kohe algusest peale. Ole kohe kohal ja toeta emotsionaalselt võistkonda," kutsus peatreener fänne Paidet toetama.

Paide eest saab suure tõenäosusega platsil näha ka Eesti koondise kaptenit Ragnar Klavanit, kes hiljuti Eestisse naases. Zahovaiko sõnul Klavanil meeskonda sulandumisega probleeme ei ole olnud ja ta alustab mängu põhikoosseisus.

Paari teine kohtumine peetakse 15. juulil Poolas.