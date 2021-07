Klavan: me võitlesime hästi ja väärikalt

Mis sa mängu kohta tervikuna ütleksid?

Meeskonnal on sisu ja võitlusvaimu ja kui sa tuled Poola kõrgliigas neljandaks, siis sul on kvaliteeti ja veel pealegi. Meil oli Eesti klubidest kõige raskem loos, seda vaadates me kindlasti võitlesime hästi ja väärikalt.

Enda mäng ja tulek siia Paidesse - kas olid elevil ka?

Kindlasti, mul on hea meel Eestis tagasi olla, tulla tagasi siia, kust ma alustasin. Ei oskagi nagu muud öelda, hetkel on kõik hästi.

Mis seisus sa hetkel vormiliselt ja mänguvõimekuselt oled?

Ütleme nii, et mitte kõige paremas. See ei olnud planeeritud vahetus. Mul oli üle viie nädala puhkust ja peale seda tegin vist kuus päeva trenni. Loodame, et see paraneb kiiresti ja saan heasse vormi.

Kuidas sulle tundub, kas 1:2 pealt annab Poolas veel midagi teha?

Jah, muidugi. See võitlusvaim, mis meeskonnal on – 0:1 pealt ei antud alla ja üritati veel, lõpu eel alles 2:1 kaotada… Meeskonnal on sisu ja võib-olla saab endast Poolas veel rohkem välja suruda. Kui mängus palliga paar situatsiooni lisada, on juba teine teine pilt. Kindlasti on võimalusi.