Paide peatreener: poisid väärisid head tulemust

Mis sul kripeldama jäi, millega sa rahul oled?

Ma arvan, et poisid väärisid natuke teistsugust tulemust. See teine värav jääb muidu kripeldama ja poisid on riietusruumis ikka õnnetud, aga selline see jalgpall on. Tuleb ikka lõpuni võidelda ja me natuke jäime seal nurgalöögi ajal… Ma täpselt ei tea, mis seal juhtus, aga vastasel on seda füüsilist võimsust päris kõvasti. Kornerid on nende leib ja kahju, et see juhtus lõpufaasis. Poisid väärisid head tulemust.

Mida kõige rohkem enne kordusmängu parandama peaksid?

Tuleb olla õnnelik selle üle, et meil oli siin üle pika aja tippmäng. Ma ei tea, kas meil on üldse olnud võistkonnana selliseid opponente. Tahaks neid rohkem, siis mängijad arenevad ja meeskond areneb.

Esimene poolaeg oli loomulikult raske, 10-12 minutit oli väga suur surve, aga elasime võistkonnana üle, tubli. Nüüd on vaja leida vasturohi, kuidas ise ohtlik olla, sest nüüd oleme meie tagaajaja rollis. Kogume natuke jõudu, tuleb mäng üle vaadata, teha analüüs ja leida moodus, kuidas siit ikkagi võtta selline tulemus, et me saaksime neid tippmänge lähiajal jätkata.