Aksalu: päris seda tulemust, mida soovisime, ei saanud

Paide Linnameeskond pidas neljapäeval Euroopa Konverentsiliiga esimese eelringi avakohtumise, jäädes kodus 1:2 alla Poola klubile Wroclawi Slask. Paide väravavaht Mihkel Aksalu sõnas mängu järel, et viimase hetke kaotus kripeldab, aga korduskohtumises on kõik võimalik.

Kuidas sa tervikuna mängu kokku võtaksid?

Me üritasime saada tulemust, aga päris seda tulemust, mis me soovisime, ei saanud, aga meil on kordusmänguks Poolas võimalused.

Oli see mäng selline, mis sa arvasid, et tuleb?

Midagi sellist.

Tegid nad rünnakul midagi sellist, milleks te valmis ei olnud?

Ma ei usu, lihtsalt kvaliteet on selline, et lõpuks me vajusime natuke liiga ära ja mehed lõid ära. Aga teine mäng on veel ees.

Oli euromängu võbinat ka tunda – ikkagi midagi muud kui Eesti liiga mäng?

Eks ikka. Rahvast oli palju, selles suhtes oli väga suurepärane õhtu. Kodus me lihtsalt ei saanud tulemust, aga vähemalt saime emotsiooni. Meil on Pärnus olnud suurepärane nädal – kõik staadionitöötajad on meid suurepäraselt vastu võtnud ja me olime mänguks valmis, on, mida kaasa võtta.

Kas see 1:2 kripeldab ka natuke? Oleks võinud ikkagi olla 1:1 või midagi muud?

Muidugi kripeldab, aga meil on võimalus teha korrektuure. Kõik on võimalik.