Klavan naaseb 17 aasta järel Eestisse ja liitub Paidega

35-aastane Klavan mängis viimati Eestis aastal 2004, kui kuulus FC Flora nimekirja. Nüüd otsustas Eesti koondise kapten naasta kodumaale ja sõlmis 1,5 aastase lepingu Paide Linnameeskonnaga.

"Paide on iga aasta jõudsalt arenenud, mängivad eurokohtade peale. Kuidagi kogu see klubipüramiid ja esindus ja nende visioon mulle meeldib," selgitas Klavan klubivaliku tagamaid.

"Olid mõningad välispakkumised, aga need ei läinud väga konkreetseks. Tundub, et hing ihkas koju tagasi tulla," lisas koondise kapten.

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: "Ragnari liitumine Paidega on nagu ilus muinasjutt, just nagu tema teekond väiksest Viljandist maailma absoluutsesse jalgpalli tippu Liverpooli. Mäletan siiani selgelt uhkusest pakatavaid külmavärinaid, kui tuli teade, et enamikele uskumatuna tundunud üleminek tõesti teoks sai. Loomulikult oli selles omajagu õnnelikke kokkusattumusi, aga siiski eelkõige Ragnari eestlaslikku töökust, tarkust ja raudset võitlusvaimu, mis kõik looritatud tohutu pühendumisega. Ragnari liitumine Paidega on selle muinasjutulise teekonna ilus jätk. On loomulikult suur au ja privileeg, et Ragnar liitub just Paide Linnameeskonnaga, aga kuna Raku on osa meie kõigi südamest, siis see on tegelikult pidupäev igale Eesti spordisõbrale."

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Eesti läbi aegade parima jalgpalluri liitumine Paide Linnameeskonnaga tähistab meie klubi jaoks uut verstaposti. Ragnari välismaal saadud kogemus on meie noore klubi jaoks hindamatu väärtusega. Ragnar on professionaal selle kõige paremas tähenduses. Mängumees suure algustähega. Tema liitumine toob meie kaitseliini maailmatasemel kvaliteeti kaitsefaasis ja vajalikku küpsust palliga mängus. Lisaks on Ragnari näol tegemist mängijaga kes on oma professionaalsusega eeskujuks igale noorele Eesti jalgpallurile."

Klavan hakkab Paides mängima numbriga 24 ja võib oma debüüdi teha juba 8. juuli UEFA Europa Conference League mängus Wroclawi Slaskiga.

Klavan mängis välismaal veedetud 17 aasta jooksul Norras, Hollandis, Saksamaal, Inglismaal ja Itaalias. Hollandis võitis keskkaitsja ka AZ Alkmaari ridades liigatiitli ning Liverpooliga jõudis Viljandis sündinud Klavan Meistrite liiga finaali.