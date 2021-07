Jõelähtmel peetakse sel nädalal kaks golfi Euroopa meistrivõistlust

Tänavu astuvad võistlustulle rekordilised 20 võistkonda 15 riigist. Meeste teise divisjoni tiitlit jahivad üheksa riiki ja noormeeste turniiri tiitlit asuvad püüdma 11 võistkonda.

Eesti meeste koondise kapten Mattias Varjun tõdeb, et tugevateks konkurentideks võib pidada Tšehhi ja Soome meeskondi, kuid plusse jagub ka koduvõistkonnal. Kapten usub ka koduväljakueelisesse.

"Meie tugevusteks on kindlasti see, et me mängime kodurajal ja arvan, et oleme teinud hea ettevalmistuse, enamus võistkonda on mänginud ka eelnevatel nädalatel. Arvan, et me peaksime olema igakülgselt valmistunud ja see annab meile võib-olla eelise teiste võistkondade ees."

Millised on meeskonna eesmärgid nendel Euroopa meistrivõistlustel? "Peamine eesmärk on kindlasti saada edasi esimesse divisjoni ja selleks tuleb olla esimese kolme seas."

Eesti meeste golfikoondis läheb starti järgmises koosseisus: Carl Hellat, Joonas Juan Turba, Ken-Marten Soo, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun, Mattias Varjun ja treener Mark Suursalu.

Noormeeste kuni 18-aastaste võistkond esineb aga koosseisus: Henry Mägi, Ralf Johan Kivi, Rauno Pikk, Richard Teder, Robin Udodov, Ruut Kangust ja treener Egeti Liiv.

Meistrivõistlused kestavad neli päeva ning turniiriga alustatakse kolmapäeval kell 8.