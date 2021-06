PSG sõlmis lepingu Liverpooli poolkaitsjaga

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga meeskond Pariisi Saint-Germain teatas neljapäeval, et on sõlminud lepingu eelnevalt Liverpooli eest mänginud poolkaitsja Georginio Wijnaldumiga.

Hollandi päritolu poolkaitsja otsustas pärast lõppenud klubihooaega, et ei pikenda lepingut Liverpooliga, kellega mängija 2019. aastal ka Meistrite liiga võitis. Wijnaldumit jahtis teadaolevalt ka Barcelona, ent PSG pakkumine tegi mängijale lõpuks parema pakkumise.

"PSG-ga liitumine on minu jaoks uus katsumus," ütles poolkaitsja klubi kodulehe vahendusel. "Ma liitun ühe Euroopa parima klubiga ja tahan tuua sellesse ambitsioonikasse projekti kogu oma tahtmine ning pühendumus. PSG on viimastel aastatel tõestanud, kui head nad on ja olen veendunud, et koos meie toetajatega saame minna veel kaugemale ja kõrgemale."

Pariisi Saint-Gremain oli enne lõppenud hooaega võitnud Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga kolmel järjestikusel hooajal, kuid Lille OSC suutis pealinnameeskonna ülemvõimu ühe punktiga lõpetada.

Liverpooli eest viis stabiilset hooaega mänginud Wijnaldum esindab reedel algaval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Hollandi koondist ning 30-aastane poolkaitsja valiti meeskonna kaptenist, kui keskkaitsja Virgil van Dijk andis teada, et ei osale vigastuse tõttu turniiril.