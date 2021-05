Virgil van Dijk EM-finaalturniiril kaasa ei löö

Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Virgil van Dijk andis teada, et ei osale juunis algaval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Hollandlane vigastas oktoobris mängus Evertoniga põlve ja käis operatsioonil ega ole pärast seda palliplatsile naasnud.

"Ma olen otsustanud EM-finaalturniirile mitte minna ja alustada kahe hooaja vahel oma paranmisprotsessi viimast faasi," lausus van Dijk Liverpooli kodulehekülje vahendusel. "Kõike arvestades tunnen, et see on õige otsus."

Holland mängib EM-finaalturniiril C-alagrupis, kus kohtutakse Ukrainaga (13. juunil), Austriaga (17. juunil) ja Põhja-Makedoonaiga (21. juunil).