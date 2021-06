Soome alistas karistusvisetel Kanada

Kanada asus mängu kiirelt juhtima tänu Brandon Pirri väravale, kui mängitud oli kõigest poolteist minutit. Soomlastel õnnestus tänu Arttu Ruotsolaineni väravale seis viigistada, aga teise kolmandiku kaheksandal minutil viis Maxime Comtois kanadalased uuesti ette. Viimane sõna jäi taas soomlastele, sest Ruotsolaineni teine värav neli minutit enne normaalaja lõppu viis mängu lisaajale.

Lisaajal rohkem väravaid ei nähtud ja võitjat asuti selgitama karistusvisete teel. Seal oli täpsem 2019. aasta maailmameister Soome, kes sai võiduga tabelisse juurde kaks punkti, tänu millele hoitakse ka B-alagrupis liidrikohta. Kui Ameerika Ühendriigid oma eelseisvat mängu Itaalia vastu normaalajal ei võida, siis ongi soomlased alagrupi võitjad.

Kanadal ei sõltu edasipääs enam nendest endast, vaid õhtusest Läti ja Saksamaa lahingust. Kui õhtune mäng lõppeb normaalaja järel viigiliselt, siis on Kanada jaoks turniir lõppenud.

Enne mängu:

Kanada on raskes seisus, sest kolme võidu ja kolme kaotusega ollakse hetkel kuuendal kohal. Saksamaa ja Lätiga küll samal pulgal, kuid mõlemale kaotati. Kanada seisu teeb lootusrikkamaks teadmine, et Läti ja Saksamaa mängivad viimases voorus omavahel ning praegu kümne punktiga kolmandat kohta hoidev Kasahstan on juba kõik mängud pidanud. Alagrupist pääseb edasi neli meeskonda.

Soome on edasipääsu juba kindlustanud ning küsimus on vaid selles, kas alagrupis saadakse esimene või teine koht. Nii Soome kui ka USA on kuue mänguga kogunud 15 punkti.