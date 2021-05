Grabe ja Mägi alustasid paarismängu MM-i raske võiduga

Järgmisena ootab Eestit kas Suurbritannia või Valgevene. Tõenäolisemalt tulevad vastasteks britid, keda võib lugeda ka turniiri favoriitide sekka.

"Neid oleks kindlasti väga hea võita. Kindlasti oleks see suur pluss Eesti piljardile. See näitab, kui head on Eesti mängijad ja et nad võivad ka suuri saavutusi teha," kommenteeris Mägi enne MM-i ERR-ile antud intervjuus.

Teise ringi kohtumine on planeeritud kolmapäevale.