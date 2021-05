Inter tähistas meistritiitlit neljaväravalise võiduga Sampdoria üle

Väravatega alustas Inter juba neljandal minutil, kui Roberto Gagliardini viis kodutiimi juhtima. Alexis Sanchez lisas 26. minutil Milano klubi edule, misjärel Balde Keita lõi 35. minutil värava Sampdoria jaoks. Sanchez lõi kõigest minut hiljem oma teise ning poolajale mindi seisul 3:1 Interi kasuks. Teisel poolajal lisasid kodutiimi saldole veel väravad Andrea Pinamonti ning Lautaro Martinez ja Inter võitis esimese kodumängu pärast meistritiitli kindlustamist 5:1.

Inter võitis Serie A viimati hooajal 2009/10, toonane oli neile viiendaks järjestikuseks tiitliks. Interi peatreeneriks oli toona Jose Mourinho ja samal hooajal krooniti klubi ka Meistrite liiga võitjaks.

Interile on see 19. Serie A meistritiitliks, aga väljaspoolt Milanot ja Torinot võidutses Itaalias viimati AS Roma, kelle triumfist möödub sel kevadel juba 20 aastat.

Milano Interi 85 punkti taga on liigatabelis teisel kohal kolm mänguvooru enne hooaja lõppu Napoli 70 punktiga. Neile järgnevad Atalanta, Juventus ning AC Milan, kel kõigil on 69 punkti.