Inter lõpetas Juventuse üheksa hooaega kestnud valitsusaja

Inter alistas laupäeval 2:0 Crotone ning et teisel kohal olnud Bergamo Atalanta ei suutnud pühapäeval enamat 1:1 viigist Sassuolo vastu, kindlustas Milano klubi neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli.

Inter võitis Serie A viimati hooajal 2009/10, toonane oli neile viiendaks järjestikuseks tiitliks. Interi peatreeneriks oli toona Jose Mourinho ja samal hooajal krooniti klubi ka Meistrite liiga võitjaks.

Viimased üheksa hooaega tiitli võitnud Torino Juventus võitleb tänavu Meistrite liiga koha eest, kui on 33 mänguga kogunud 66 punkti ja asub viiendal kohal. Teist ja kuuendat kohta lahutab Itaalias vaid viis punkti, seevastu on Interi ja Atalanta vahel lausa 13 silma.

Interile on see 19. Serie A meistritiitliks, aga väljaspoolt Milanot ja Torinot võidutses Itaalias viimati AS Roma, kelle triumfist möödub sel kevadel juba 20 aastat.

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Cagliari teenis pühapäeval tähtsa punkti, kui Napoliga mängiti võõrsil 1:1 viiki. Klavan vaatas mängu vahetusmeeste pingilt. Heas hoos Cagliari on kogunud 32 punkti ja asub punkti võrra kõrgemal väljalangemistsoonist.