Inglismaa jalgpall korraldab ühismeediale boikoti

Üha enam leviv küberkius ei ole jätnud puutumata ka jalgpalli ja käimasoleval hooajal on saanud rassistlikke märkusi mitmed mängijad ja jalgpalliga seotud inimesed. Seetõttu alustatakse 30. aprillil Facebookis, Twitteris ja Instagramis vastava žestiga.

"Boikott tähistab meie kollektiivset pahameelt," teatas diskrimeerimisvastase jalgpallis tegutseva ühingu Kick it Out juht Sanjay Bhandari. "Kahjuks on ühismeedia tavapärane toksilise väärkohtlemise paik."

"End nendelt platvormidelt eemaldades teeme sümboolse žesti nende suunas, kel on võim. Me peame tegutsema. Me peame tooma muutuse," jätkas ta ja heitis ühismeedia platvormidele ette lähenemist, kus need sobivad pigem netitrollidele kui jalgpallirahvale.

Aktsiooni taga on Inglismaa kõrgliiga klubide kõrval ka esiliiga klubid, naiste kõrgliiga võistkonnad, samuti mitmed jalgpalliga seotud organisatsioonid.

Kolme nädala eest sulges Walesi jalgpalliklubi Swansea City seitsmeks päevaks oma kontod pärast seda, kui ühismeedias rünnati mitmeid nende mängijaid. Endine ründetäht Thierry Henry eemaldas märtsis küberkiusu ja rassismi tõttu end ühismeediast täielikult.

Suurbritannia valitsus on ähvardanud ühismeedia firmasid suurte trahvidega, mis võivad ulatuda miljardite naelsterlingiteni, kui viimased oma platvormidel väärkohtlemisega konkreetsemalt ei võitle. Facebook teataski veebruaris, et kavatseb rakendada senisest tõsisemaid meetmeid.

Samuti Facebooki omanduses olev Instagram teatas eelmisel nädalal võimalusest selekteerida automaatselt välja kõik kohatud sõnumid, mis tulevad nendelt kontodelt, kes ei ole määranud end rünnatava jälgijaks.