Kolmas kindel võit viis Jõgeva saalihoki EMV finaali

Jõgeva Tähe vajas pühapäeval Saku vastu võitu, et poolfinaalseerias 3:0 võit kindlustada. Võit tuligi ja veel eriti kindlalt. Kahe kolmandiku järel juhiti 5:1, aga viimane kolmandik kujunes eriti väravarohkeks, Jõgevale kokkuvõttes 11:1 võit.

"Kindlasti me alguses ei oodanud, et see 3:0 tuleb, arvasime, et esimesed mängud on raskemad," rääkis ERR-ile Jõgeva kapten Mathias Einamann. "Täna oli juba puhtalt füüsise pealt. Vastaseid oli üsna vähe, meid oli kõvasti rohkem, panime oma tempo peale."

Vastastest pea kaks korda pikema pingiga Jõgeval õnnestus vahepealsel ajal kõvasti trenni teha, mis samuti poolfinaalseerias kindlasti oma rolli mängis.

"Liigas oli just kuuajaline paus, me tegime kõvasti trenni edasi, sest teadsime, et kui mängud tulevad, siis oleme valmis. Ei saa puhkama jääda, muidu ei tule midagi sellest seeriast välja," sõnas Einamann.

Peatreener Marko Saksing kiitis ka Saku meeskonda ja ütles, et tulemus võib-olla ei peegelda jõudude vahekorda kõige paremini. Jõgevale on tema sõnul kasuks tulnud ka see, et koroonast on õnnestunud meeskonnaga hoiduda ja haigus on kimbutanud vaid üht mängijat.

"Meil on selles mõttes natuke vedanud, et elame väikses linnas, seal on meile vastu tuldud, oleme ikkagi trenni saanud teha korralikult," oli Saksing tänulik.

Teiseks finalistiks on Sparta, kellele Jõgeva põhiturniiril kaks korda kaotas. Et finaal ei peeta mitte seeriana, vaid ühe kohtumisena, teab Jõgeva, et see võib minna mõlemale poole.

"Seal võib juhtuda, et ühel meeskonnal tuleb kõik välja ja teisel ei tule välja," tõdes Saksing. "Meie seda superfinaali ei poolda. Sel aastal pealtvaatajaid ei ole, aga meile on ikkagi tähtis, et meie oma kogukond saaks näha ka finaalmänge. Meil olid vahepeal rasked aastad, me ei mänginud pikalt finaalis ja sellepärast on tähtis, et saaks mängida kodus."

Superfinaal peetakse 2. mail.