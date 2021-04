Taas komistanud Atletico edu on sulanud ühele punktile

Atletico läks kohtumist juba viiendal mänguminutil Yannick Carrasco väravast juhtima, kuid Cristian Tello viigistas veerand tundi hiljem seisu 1:1-le, vormistades ühtlasi ka mängu lõppskoori.

Hooaega suurepäraselt alustanud Atletico, kes võitis enda esimesest 19 kohtumisest 16, on oma viimasest 11 mängust võitnud vaid neli. Viiki on mängitud viiel korral, kaotatud on kaks mängu.

Rekordostu Joao Felixi ja paremkaitsja Kieran Tripperi näol Luis Suareze, Thomas Lemari ja Moussa Dembele kõrval järjekordsed mängijad vigastustele kaotanud Atletico edestab linnarivaal Madridi Reali tabeli tipus nüüd vaid ühe punktiga. Kolmandat kohta hoidev Barcelona jääb maha kahe silmaga.

Hispaania meistrivõistlustel jääb pidada veel kaheksa vooru.

Teised tulemused:

Villarreal – Osasuna 1:2

Valencia – Real Sociedad 2:2

Valladolidi Real – Granada 1:2